Москва, , 09:58 — REGNUM В Зеленоградском административном округе Москвы на территории бывшей промзоны «Алабушево» в рамках проекта «Индустриальные кварталы» создадут около 7 тысяч рабочих мест, сообщается на портале мэра столицы.

Общая площадь комплексного развития трех территорий в бывшей промзоне «Алабушево» составит 10 га. Высокотехнологичные предприятия разместятся на площади около 65 тыс. кв. метров.

Объем инвестиций в реализацию проектов составит 26 млрд рублей, а поступления в городской бюджет — более 2,4 млрд рублей в год. Также на территории промзоны планируется возвести более 310 тыс. кв. метров недвижимости (банки, магазины и т.д.).

ИА REGNUM сообщало ранее, на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва» были построены инновационные лабораторно-промышленные корпуса.

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