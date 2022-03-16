Уфа, , 09:59 — REGNUM Первых пациентов в новом центре ядерной медицины в Стерлитамаке намерены принять летом текущего года. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что сейчас в центре завершаются ремонтные работы и установка современного оборудования. На реализацию данного проекта было направлено 240 млн рублей.

«Уже этим летом центр начнет принимать первых пациентов. Здесь они смогут пройти бесплатное обследование по полису обязательного медицинского страхования на позитронно-эмиссионном томографе ПЭТ/КТ в полном соответствии с международными стандартами качества», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина.

Предполагается, что данное медучреждение станет важным звеном единой системы оказания медицинской помощи онкологическим пациентам в Башкирии.

Площадь стерлитамакского центра ядерной медицины составляет 880 кв. метров. Он оснащен современным сканером для проведения ПЭТ/КТ и вспомогательным оборудованием. Численность персонала — 18 человек, в том числе четыре врача, а также средний и младший медперсонал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что строительство центра детской гематологии и онкологии в Уфе намерены завершить в начале 2025 года.