Уфа, 16 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Белорусский биатлонист Никита Лобастов стал победителем большого масс-старта на Кубке Союза биатлонистов России (СБР), который проходит в Уфе. Об этом 16 марта сообщает ИА REGNUM.

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Лобастов не допустил ни одного промаха на огневых рубежах и преодолел дистанцию за 41 минуту 3 секунды.

Вторым стал российский биатлонист стал Эдуард Латыпов, у которого два неточных выстрела и отставание в 12,1 секунды. Замкнул тройку ещё один российский спортсмен Даниил Серохвостов, уступивший Латыпову 0,4 секунды.

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