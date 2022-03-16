Якутск, 16 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В селе Чурапча завершено строительство многоквартирного дома. Квартиры в нём получили в том числе 12 семей, ранее живших в аварийных домах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Alper Çuğun Ключи от квартиры

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Людей переселили благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда», квартиры им предоставлены с чистовой отделкой. Строительство вело ООО «ВостокСтрой». Первый вице-премьер правительства Якутии Кирилл Бычков, вручавший ключи новосёлам, подчеркнул, что программа переселения из ветхого жилья в Якутии самая масштабная среди всех субъектов страны.

«Выражаю слова благодарности строителям, которые возвели красивый, современный дом с соблюдением самых высоких стандартов», — отметил Кирилл Бычков.

«Национальный проект «Жильё и городская среда», инициированный президентом страны Владимиром Путиным, является одним из приоритетных для нашей республики. В Якутии по программе переселения планируется расселить более 1 млн квадратных метров жилья. Строятся и вводятся десятки многоквартирных домов и в селах, и в крупных городах», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Всего в Чурапчинском районе республики намерены расселить за шесть лет 1729 человек из 675 жилых помещений. С 2019 года новые квартиры получили 613 якутян.

«Сегодня Якутия является одним из лидеров на Дальнем Востоке по переселению граждан из аварийного жилья. Это, безусловно, хороший результат, поскольку жилищный вопрос является краеугольным в плане улучшения качества жизни граждан в рамках реализации нацпроектов в регионах. Народный фронт в Якутии держит на общественном контроле проблемы переселения граждан из аварийного жилья. И общественные предложения по решению данного вопроса мы ежегодно направляем в адрес главы Якутии. Именно выстраивание взаимодействия власти и общества является залогом развития нашей республики и страны в целом», — отметил сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Якутии Алексей Лаптев.

Как сообщало ИА REGNUM, по программе расселения из аварийных домов были переселены уже более 18 тыс. жителей Якутии, из них около 5 тыс. — в 2021 году.