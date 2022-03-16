Донецк, 16 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В настоящее время в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрелов со стороны украинских боевиков свыше 6500 абонентов остаются без энергоснабжения. Об этом 16 марта Штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

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«В ДНР свыше 6500 абонентов остаются без энергоснабжения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным министерства угля и энергетики ДНР, после обстрелов ВСУ были обесточены 76 трансформаторных подстанций, восемь котельных и 6599 абонентов в Старомихайловке, Александровке, Кременце, Петровском районе Донецка и Ясиноватском районе.

Также указывается, что работы по ремонту и восстановлению электроснабжения начнутся, когда это позволит обстановка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что утром 16 марта киевские боевики обстреляли населенные пункты Еленовка и Васильевка в ДНР.