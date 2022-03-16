Аксайский район, Ростовская область, , 09:56 — REGNUM В результате дорожной аварии на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области погиб пешеход. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП

ДТП случилось примерно в 19:20 мск 15 марта на участке трассы в Аксайском районе в зоне видимости надземного пешеходного перехода. Водитель Lada Granta, предположительно, сбил мужчину, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту организована проверка.