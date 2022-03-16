Тюмень, 16 марта, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Тюмени накануне Дня воссоединения Крыма с Россией создадут фотопанно в виде карты РФ. Об этом сообщает медиацентр департамента молодёжной политики Тюменской области.

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Мероприятие пройдёт 17 марта с 12:00 до 14:00 по местному времени (с 10:00 до 12:00 мск) в торгово-развлекательном центре «Кристалл». Каждый желающий сможет сфотографироваться, и их фото разместят на специальном панно. Все снимки соберут в общую фотомозаику, символизирующую единство жителей многонациональной России.

За участие в акции посетители торгового центра получат памятную открытку, которую можно будет подписать и опустить в специальный бокс. Команда медиацентра отправит все открытки адресатам.

«Россия — многонациональная страна, и на примере нашего города мы можем это видеть. Накануне праздника наша команда решила подарить жителям города возможность сделать необычное фото, а также отправить открытки близким людям», — пояснила суть акции руководитель медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.