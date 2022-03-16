Москва, 16 марта, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Поставки оружия и отправка наёмников на Украину никоим образом не способствует нормализации ситуации в регионе. Об этом 16 марта заявил директор Четвёртого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

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Дипломат подчеркнул неизменную позицию российской стороны в отношении «незаконной деятельности иностранцев на территории Украины, наёмничества, поставок оружия».

»Такого рода активность дополнительно мешает нормализации, раскачивает регион, ведёт к деградации в области безопасности. Доводим эти оценки до всех партнёров», — сказал в беседе с РИА Новости представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков напомнил властям западных стран, поощряющим участие своих граждан в боевых действиях на стороне украинских нацистов, что вся ответственность за гибель этих людей на Украине ляжет только на руководство этих стран.

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Он подчеркнул, что российским военным известны места нахождения иностранных наёмников на Украине, заверив, что «никакой пощады им не будет, где бы на территории Украины они ни находились».

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