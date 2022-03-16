Махачкала, 16 марта, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Дагестане в рамках расследования уголовного дела экс-министра труда Расула Ибрагимова задержаны директора центров социального обслуживания населения городов Махачкала и Дербент, Казбековского, Геребильского, Чародинского, Лакского районов. Их подозревают в участии в преступном сообществе и совершении мошенничества в особо крупном размере.

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Кроме того, задержаны заместитель директора центра Кизилюртовского района, сотрудник Минтруда и еще один бывший сотрудник ведомства. В настоящее время решается вопрос о заключении их под стражу, сообщили 16 марта в пресс-службе СКР по региону.

Как ранее сообщалось, бывший министр подозревается в хищении более 620 млн рублей совместно с участниками созданной им преступной группы. Как полагает следствие, группа была создана в период с 2017 года по сентябрь 2018 года. В неё вошли должностные лица структурных подразделений минтруда. Участники мошенничества похищали денежные средства, выделяемые минфином на социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.

Для этого на работу оформлялись фиктивные сотрудники и выплачивались необоснованные и завышенные премии подчиненным. Участникам преступной группы и их руководителю возвращалась часть выделенных для этого средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года были завершены уголовные дела в отношении ряда участников преступной схемы, в том числе директоров комплексных центров социального обслуживания населения Хасавюртовского, Докузпаринского, Буйнакского, Унцукульского и Дахадаевского районов.

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