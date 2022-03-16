Ульяновск, , 09:54 — REGNUM В Ульяновске вступил в силу приговор в отношении членов преступной группы, которых уличили в попытке организовать торговлю наркотиками на территории трёх регионов. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попали семь жителей Ульяновской области. Правоохранители установили, что в 2020 году 20-летний студент техникума совместно с другими членами ОПГ, получая через мессенджер указания неустановленного лица, размещали наркотики в тайниках на территории Ульяновской области, Марий Эл и Чувашии. Их задержали в ходе спецмероприятий.

В зависимости от роли и степени участия Засвияжский районный суд Ульяновска признал злоумышленников виновными в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 УК РФ, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), незаконном приобретении и хранении наркотических средств (чч. 1, 2 ст. 228 УК РФ).

Осуждённым назначено от 7,5 год до 10 лет колонии строгого режима. Кроме того, они оштрафованы на суммы от 100 тыс. рублей до 250 тыс. рублей. В ведомстве отмечают, что приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Ленинском районе Ульяновска ушло в суд уголовное дело по факту попытки организовать торговлю наркотиками. Перед судом предстанут шесть человек.

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