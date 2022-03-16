Москва, 16 марта 2022, 10:01 — REGNUM Россия готова в любом формате вести переговоры по ситуации на Украине, если они позволят искать дипломатические решения. Об этом заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
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Он напомнил, что к текущему моменту в Белоруссии прошли уже три раунда российско-украинских консультаций, переговорный процесс продолжается. При этом безусловно должны учитываться интересы национальной безопасности России, а также принципиальные подходы, изложенные президентом Владимиром Путиным.
«Мы изначально заявляли о готовности к любым форматам общения, если они идут на пользу, дают возможность искать мирные дипломатические решения», — сказал Пилипсон в интервью РИА Новости.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта начался очередной раунд переговоров с участием представителей России и Украины. Встреча прошла в формате видеоконференции. После паузы переговоры продолжились 15 марта.
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