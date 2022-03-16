Москва, , 10:01 — REGNUM Россия готова в любом формате вести переговоры по ситуации на Украине, если они позволят искать дипломатические решения. Об этом заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Здание МИД России (фрагмент) Bernt Rostad

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Он напомнил, что к текущему моменту в Белоруссии прошли уже три раунда российско-украинских консультаций, переговорный процесс продолжается. При этом безусловно должны учитываться интересы национальной безопасности России, а также принципиальные подходы, изложенные президентом Владимиром Путиным.

«Мы изначально заявляли о готовности к любым форматам общения, если они идут на пользу, дают возможность искать мирные дипломатические решения», — сказал Пилипсон в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта начался очередной раунд переговоров с участием представителей России и Украины. Встреча прошла в формате видеоконференции. После паузы переговоры продолжились 15 марта.

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