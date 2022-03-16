Белово, Кемеровская область, , 10:01 — REGNUM Беловские парапланеристы оригинальным способом выразили поддержку российской армии с воздуха. Участник акции пролетел над городом на параплане с плакатом, на котором было написано #КуZбасс#ZаРодину.

КуZбасс — Zа Родину Телеграм-канал «Цивилев. Live»

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Парапланеристы города Белово проводят акцию в поддержку воином российской армии», — отметил житель Белово Александр Керов.

Напомним, днём ранее в Кемерове более 700 студентов и сотрудников медицинского колледжа вышли на набережную, чтобы заявить о поддержке решения президента России Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотни студентов выстроились в виде надписи «Zа наших» в Кемерове