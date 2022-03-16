Переволоцкий район, Оренбургская область, 16 марта, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Оренбургской области жительница Переволоцкого района осуждена за поджог соседского дома. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

Пожар

Установлено, что 16 декабря 2021 года пьяная женщина умышленно подожгла кладовку соседского дома. Убедившись, что огонь разгорается, покинула место преступления. Однако преступный умысел не был доведен до конца, хозяева заметили возгорание и потушили огонь своими силами.

Суд признал оренбурженку виновной в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Ей назначено наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы. Женщина обжаловала приговор суда первой инстанции. Но апелляция оставлена без удовлетворения.