Джакарта, , 09:49 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном сотрудничество в оборонной промышленности, сообщает Detik.

Истребитель Rafale Airwolfhound

Стороны обсудили развитие сотрудничества индонезийско-французской оборонной промышленности, а также покупку истребителей Rafale и сотрудничество в приобретении подводной лодки Scorpene.

Индонезия и Франция согласовали 10 февраля план закупки французских истребителей и подводной лодки. Индонезия планирует закупить 42 истребителя Rafale.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

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