Ташкент, , 09:49 — REGNUM Шестой раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Узбекистана и Монголии состоялся в формате видеоконференцсвязи 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе мероприятия подчеркнута обоюдная заинтересованность в активизации политических контактов, развития межпарламентского диалога, расширения договорно-правовой базы.

«Состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке дня, а также различным аспектам взаимодействия сторон в рамках международных институтов», — сообщил МИД Узбекистана.

Сторонами отмечена важность более эффективного использования потенциала сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Отмечается, что в ходе консультаций представителей двух стран также рассмотрены предложения по наращиванию связей в культурно-гуманитарной области. Делегации возглавили заместители глав МИД Узбекистана Фуркат Сидиков и Монголии Батсумбэр Мунхжин.