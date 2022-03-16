Хабаровск, 16 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Хабаровском крае в феврале зарегистрировано почти четыре тысячи записей актов гражданского состояния, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Роддом

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Так, выдано около тысячи свидетельств о рождении детей, из них более 500 — в Хабаровске, 130 — в Комсомольске-на-Амуре. Чуть больше половины — 50,5% новорождённых — девочки. Зарегистрировано девять двоен.

Мальчиков в феврале родилось 476. Самое популярное мужское имя — Артём. Так родители назвали 24 малыша. Ещё 18 новорожденных получили имена Марк и Михаил. Чаще мальчиков стали называть Матвеями, Александрами, Богданами, Иванами, Тимофеями и Дмитриями. Среди самых оригинальных имен — Максимус, Марсель, Реал, Спартак, Тигр и Ясин.

Девочек родилось 485. Топ-3 женских имен февраля возглавила Алиса (20). Ещё Евами назвали 19 новорожденных. Замыкает тройку самых популярных имен Милана — 18 человек. Также среди новых жительниц края есть Валерии, Ксении, Полины, Марии и Арины. Зарегистрированы в феврале и такие редкие для Хабаровского края имена, как Лея, Моника, Николь, Оливия, Павла, Сабрина и Эльза.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень рождаемости в Санкт-Петербурге в 2021 году даёт основания для оптимистичного прогноза демографической ситуации на 2022 год.