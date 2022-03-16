Улан-Удэ, , 09:48 — REGNUM Производители хлеба в Бурятии получат субсидии для сдерживания цен на продукцию. По словам главы республики Алексей Цыденов, на эти цели направят 20 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хлеб Анна Алябьева © ИА REGNUM

«По соглашению, которое мы заключим с предпринимателем, он обязан будет установить отпускную цену на хлеб по состоянию на 1 марта. зависимости от развития ситуации можем продлить меры поддержки и соответствующие решения», — написал он в своём телеграмм-канале.

Для получения субсидии предпринимателям нужно обратиться до 28 марта с заявкой в региональный минсельхоз. Как отмечают в правительстве республики, при необходимости будут введены другие меры поддержки хлебопёков.

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