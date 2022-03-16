Улан-Удэ, 16 марта, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Производители хлеба в Бурятии получат субсидии для сдерживания цен на продукцию. По словам главы республики Алексей Цыденов, на эти цели направят 20 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Хлеб

«По соглашению, которое мы заключим с предпринимателем, он обязан будет установить отпускную цену на хлеб по состоянию на 1 марта. зависимости от развития ситуации можем продлить меры поддержки и соответствующие решения», — написал он в своём телеграмм-канале.

Для получения субсидии предпринимателям нужно обратиться до 28 марта с заявкой в региональный минсельхоз. Как отмечают в правительстве республики, при необходимости будут введены другие меры поддержки хлебопёков.