Лозанна, Швейцария, 16 марта, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российских сборных и клубов от участия в международных турнирах. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе суда.

Fanny Schertzer Спортивный арбитражный суд

Отмечается, что CAS отклонил просьбу Российского футбольного союза (РФС) приостановить действие решения УЕФА на время разбирательств.

Таким образом, решение остаётся в силе, при этом арбитражное разбирательство продолжается. Суд не будет проводить ускоренную процедуру рассмотрения.

Напомним, 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. 7 марта РФС подал апелляцию на это решение в CAS, а 9 марта она была зарегистрирована.