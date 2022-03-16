Белгород, , 09:53 — REGNUM Новый пункт временного размещения приезжающих из ЛНР, ДНР и с Украины подготовят в Белгородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Волонтёр пункта временного размещения Александр Погожев © ИА REGNUM

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Площадку задействуют в три этапа — сначала здесь примут 700 человек, затем 1 200 беженцев, а на завершающем этапе в пункте смогут проживать три тысячи вынужденных переселенцев. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 15 марта поручил региональному омбудсмену Александру Панину как можно чаще посещать пункты временного размещениями также наладить взаимодействие с другими регионами, готовыми принять беженцев случае необходимости.

«Очевидно, что, когда гуманитарные коридоры на территории Украины заработают в полную силу, нам предстоит решать вопрос с большим потоком людей. Они вынужденно покинули свои дома, находятся в стрессовой ситуации. Приедут к нам с различным настроем. Нам необходимо растопить сердца этих людей через человеческую теплоту, душевность, заботу, внимание и, конечно, законность», — отметил Вячеслав Гладков.

По данным властей на 15 марта, в регионе находятся 3 044 беженцев: 1648 человек разместились у родственников или знакомых, 690 снимают жильё, а 706 — проживают в пунктах временного размещения.