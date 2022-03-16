Москва, , 13:32 — REGNUM Онлайн-сервис «Яндекс.Мессенджер» продолжает активную блокировку новостей ИА REGNUM, удалив из официального сообщества агентства материал о введении британскими властями санкций в отношении главного редактора Модеста Колерова.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

При блокировке материалов представители платформы ссылаются на якобы нарушение правил сообщества и на возможную некорректную работу алгоритма модерации, однако конкретизировать, за что именно удаляются новости, не могут.

Напомним, ранее сервис «Яндекс.Мессенджер» заблокировал несколько новостей ИА REGNUM с высказываниями официальных лиц — президента РФ Владимира Путина, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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