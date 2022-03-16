Донецк, , 09:47 — REGNUM Утром 16 марта киевские боевики обстреляли населенные пункты Еленовка и Васильевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 марта рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел ВСУ (сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина)

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Уточняется, что обстрел Еленовки со стороны ВСУ был зафиксирован в 07:55 (совпадает с мск) и в ходе него по насланному пункты было выпущено две мины калибра 120 мм.

Также указывается, что украинские боевики обстреляли Васильевку 08:00, выпустив по ней семь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле киевскими боевики населенного пункта Васильевка в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) украинский боеприпас попал в жилой дом, под завалами которого находятся люди.