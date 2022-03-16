Ростов-на-Дону, 16 марта, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону состоится суд над одним из фигурантов уголовного дела о покушении на начальника донского управления ГИБДД Сергея Моргачёва. Обвиняемый был задержан спустя семь лет после совершения преступления — в декабре 2021 года, сообщает Следственный комитет России.

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Следователи полагают, что заместитель начальника дорожной полиции Александр Оцимик в феврале 2014 года вместе с пособником за вознаграждение в размере 500 тыс. рублей нанял Шейхава Гаджиева для причинения тяжкого вреда здоровью главе ГИБДД с целью занять его должность. Гаджиев для совершения преступления привлёк своего брата Магомеда Гаджиева, а также Курбана Изудинова и Тимура Абдулаева, распределил между ними преступные роли и разделил деньги.

Магомед Гаджиев и Курбан Изудинов утром 25 марта 2014 года на машине, за рулём которой находился Абдулаев, прибыли к дому Моргачёва в Ростове-на-Дону и на лестничной площадке избили его деревянными рукоятями для кувалды и топора. В больницу глава ГИБДД поступил с открытой черепно-мозговой травмой и множественными переломами костей лицевой части черепа.

Ранее четверо преступников и организатор были осуждены. Магомеду Гаджиеву долго удавалось скрываться от следствия. Уголовное дело в его отношении направлено в суд.

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