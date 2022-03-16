* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Генерал Кеннет Маккензи, командующий Центральным командованием США, предупредил сенатский комитет по вооружённым силам, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возобновит операции предстоящим летом.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Маккензи сказал, что правящее афганское правительство «терпит неудачу» в своих усилиях по подавлению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране, и что террористические атаки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятно, участятся по мере приближения летних месяцев.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытается оказывать давление на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — цитирует Маккензи Fox News. — Но они это делают с трудом».

Он отметил, что в последние месяцы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществило ряд крупных терактов в Афганистане, в том числе в столице Кабуле.

«Зима заканчивается; традиционно сейчас начинается сезон боевых действий. Я думаю, что по мере приближения лета количество атак ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане будет увеличиваться», — указал генерал.

Правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ранее не считало ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) серьёзной угрозой для Афганистана. Руководящие деятели талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно заявляли, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имеет реального присутствия в Афганистане и не может создавать проблем.

Однако после падения прежнего правительства ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершило несколько крупных терактов смертников и взрывов, в результате которых сотни людей были убиты и ранены.