Кяхта, Бурятия, 16 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Кяхтинском районе Бурятии перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем смерть мужчины и ребёнка. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Главное управление МЧС по Бурятии Трагический пожар в Бурятии

Женщина проживала в квартире на четвёртом этаже. По данным ведомства, она долгое время не ремонтировала изношенную и повреждённую электропроводку. В ночь на 4 августа 2021 года из-за этого начался пожар. Хозяйка квартиры с приятелем, которые накануне вместе распивали спиртное, проснулись и, не сумев самостоятельно потушить огонь, перебрались по балкону к соседям.

Пожар, тем временем, начал распространяться по дому. Проживавшие на пятом этаже муж с женой и малолетней дочерью проснулись от запаха дыма и решили выбраться из здания через подъезд.

«Первой шла женщина, освещая путь фонарем, за ней мужчина, который нес ребенка на руках. По пути жена в дыму потеряла мужа и дочь из виду. Выйдя наружу, она сообщила подоспевшим пожарным, что в доме остались родные», — отметили в ведомстве.

Тела мужчины и девочки спасатели нашли в квартире, куда они вернулись в поисках укрытия. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.