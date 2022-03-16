Краснодар, , 09:41 — REGNUM В Краснодарском крае на базе отдельного батальона механизации Железнодорожных войск (ЖДВ) Южного военного округа (ЮВО) 15 марта состоялась торжественная церемония отправки на БАМ первого подразделения округа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Транссиб и БАМ Stefan Kühn

В составе воинского эшелона на БАМ отправляются лучшие специалисты ЖДВ, в том числе военные водители, экскаваторщики и бульдозеристы. На платформы было погружено около двадцати единиц тыловой, инженерной и специальной железнодорожной техники.

пресс-служба Минобороны РФ «Привлечение железнодорожных подразделений ЮВО осуществляется с целью усилить группировку ЖДВ, выполняющих задачи по реконструкции объектов на участке Улак — Февральск Байкало-Амурской магистрали».

Отдельный батальон механизации ЖДВ ЮВО прибудет на станцию Верхнезейск Дальневосточной железной дороги, где после разгрузки эшелона и размещения личного состава в комфортабельных блочно-модульных городках приступит к выполнению поставленных задач.

«В период с марта по октябрь 2022 года… он должен выполнить работы по устройству притрассовых автодорог и сооружению земляного полотна на перегоне Верхнезейск — Апетенок в объёме более 70 тыс. куб. метров».

По словам заместителя командира 39-й отдельной ордена Жукова бригады по военно-политической работе, начальника военно-политического отделения подполковника Сергея Родионова, воинам — железнодорожникам предстоит выполнить «ответственную и «ювелирную» работа», прокладывая вторую ветку без остановки движения поездов.

Напомним, в настоящее время Транссибирская магистраль и БАМ работают на пределе пропускной способности, в связи с чем идёт их модернизация. В строительстве второго пути БАМа на участке от Улака до Февральска, начатого военным ведомством в апреле 2021 года, задействованы несколько бригад ВВО и железнодорожное соединение из центральной части России.

Как сообщало ИА REGNUM, курсанты пятого курса Военного института железнодорожных войск и военных сообщений (ВИ ЖДВ и ВОСО) завершили стажировку в Восточном военном округе на участке строительства второй нитки БАМа.

Читайте ранее в этом сюжете: Курсанты из Санкт-Петербурга завершили войсковую стажировку на БАМе