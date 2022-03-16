Москва, 16 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В Москве пройдёт цикл круглых столов по поддержке представители разных отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за санкций, сообщается на портале мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

Круглые столы два раза в неделю будет проводить центр поддержки экономики Москвы совместно с Ассоциацией менеджеров России. Первый круглый стол, посвященный общим вопросам оказания мер поддержки бизнесу Москвы, пройдет 16 марта.

На последующих встречах затронут ретейл, IT-сферу, логистику, туристическую и авиационную отрасли, агропромышленный сектор, медицину и фармацевтику, телекоммуникации, медиа и др.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин принял актуальный и досконально проработанный план поддержки столичной экономики и бизнеса.

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