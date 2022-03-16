Москва, 16 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Руководство Российской Федерации признательно Турции за готовность помочь в поиске развязок украинского кризиса, ценит сбалансированную позицию Анкары. Об этом заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Nikita Dezhurny МИД России

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Он напомнил, что 10 марта в турецкой Анталье прошли переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы при содействии министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

«Договоренность об этой встрече была достигнута ранее между президентами России и Турции. Признательны коллегам в Анкаре за организацию мероприятия, их готовность помочь в поиске развязки украинского кризиса», — сказал он в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что Москва ценит сбалансированную линию турецких партнеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пилипсон заявил, что кризис на Украине ясно показал отношение мировых государств к России. Так, ряд европейских стран своими антироссийскими действиями стараются угодить Соединённым Штатам и Североатлантическому альянсу.

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