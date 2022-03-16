МИД России: Москва ценит сбалансированную позицию Анкары
Москва, 16 марта, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Руководство Российской Федерации признательно Турции за готовность помочь в поиске развязок украинского кризиса, ценит сбалансированную позицию Анкары. Об этом заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
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Он напомнил, что 10 марта в турецкой Анталье прошли переговоры глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы при содействии министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Дипломат добавил, что Москва ценит сбалансированную линию турецких партнеров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пилипсон заявил, что кризис на Украине ясно показал отношение мировых государств к России. Так, ряд европейских стран своими антироссийскими действиями стараются угодить Соединённым Штатам и Североатлантическому альянсу.
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