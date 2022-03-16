Якутск, 16 марта, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Якутске прошёл ещё один флешмоб в поддержку специальной военной операции, которую РФ проводит по просьбе республик Донбасса. Якутяне выстроились на стадионе в форме букв «Z» и «V», тем самым поддержав лозунги «За победу», «Сила в правде» и «Задача будет выполнена», сообщает 16 марта корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Z

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Производители кумыса в республике также поддержали российских солдат, разместив «Z» на упаковках с напитком.

Кроме того, в соцсетях распространяется фото телёнка родившегося в Якутии в СХПК «Сылгысыт». У новорождённого на лбу — пятно в форме буквы V, и якутяне шутят, что он тоже поддерживает спецоперацию России в защиту ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее птицефабрика Якутска перед тем, как удалить свой аккаунт в сети Instagram, разместила там фото яиц, на каждом из которых стоит штамп «Zа Россию!».