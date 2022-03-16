Донецк, 16 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. При обстреле киевскими боевики населенного пункта Васильевка в Ясиноватском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) украинский боеприпас попал в жилой дом, под завалами которого находятся люди. Об этом 16 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

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«В результате обстрела ВФУ в Васильевке Ясиноватского района произошло попадание украинского боеприпаса в жилой дом по ул. Лесная. Под завалами находятся люди, как минимум двое — без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время на месте обстрела ВСУ ведут работы сотрудники МЧС республики, подробности произошедшего уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики за последние сутки 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).