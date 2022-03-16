Москва, 16 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Когда Россия успешно завершит военную спецоперацию на Украине, Европе придётся расплачиваться за пострадавшие отношения с Москвой. Об этом заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Голос хозяина. США, Европа

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

По его словам, отношения между Россией и европейскими странами выстраивались поколениями.

«Специальная военная операция России на Украине достигнет своих целей, а нашим европейским «партнерам» придется расплачиваться за ущерб, который они наносят своим национальным интересам и двусторонним отношениям, складывавшимся поколениями», — сказал Пилипсон в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, дипломат также указал на стремление европейских стран угодить США и НАТО своими антироссийскими действиями.

Читайте также: В МИД РФ заявили о стремлении ряда стран Европы выслужиться перед США