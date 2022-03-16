Донецк, , 09:38 — REGNUM За прошедшие сутки украинские военные 23 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом 16 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

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Огонь вёлся по направлению населённых пунктов Доломитное, Зайцево (южное), Гольмовский, Горловка (поселок шахты Гагарина), Михайловка, Пантелеймоновка, Красный Партизан, Ясиноватая, Донецк, Старомихайловка, Кременец, Луганское, Еленовка, Александриновка.

Всего по населённым пунктам республики было выпущено 179 снарядов. В результате пострадали более десяти мирных жителей.

«За прошедшие сутки погибли два мирных жителя, ранены 11 мирных жителей, из них четверо — с ранее освобожденных ВС ДНР территорий», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

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Также в Донецке, Александровке и Макеевке повреждено 11 домостроений и 13 объектов гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее со стороны ВФУ было зафиксировано 42 обстрела по территории ДНР.