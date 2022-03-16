Черкесск, , 09:37 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет выбран самый чистый населенный пункт. В республике объявлен конкурс на право называться самым благоустроенным, экологически безопасным и чистым населенным пунктом. Он организован в рамках празднования 100-летия Карачаево-Черкесии, сообщили 16 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

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Как отмечено в положении к конкурсу, который проводится под эгидой регионального министерства природных ресурсов и экологии, его целью станет «улучшение санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки, социально-бытовых условий жизни населения». Кроме того, во время проведения мероприятия будут выявлены возможные проблемные точки в работе органов местного самоуправления в вопросах благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов.

Критериями отбора победителей станут состояние озеленения города или села, благоустройства мест отдыха и в целом населенного пункта, состояние и количество мест размещения отходов и другие параметры.