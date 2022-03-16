Симферополь, , 09:36 — REGNUM Иск к Украине из-за блокады Крымского полуострова будет направлен в ближайшие дни. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Иск будет подан в ближайшие дни. Предварительная сумма ущерба — более 150 млрд рублей, но она будет увеличиваться, потому что свои иски будут подавать и предприятия, и физические лица, пострадавшие от блокады», — сказал Аксёнов в интервью ТАСС.

Первый иск будет направлен к государству Украина в лице министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, государственного агентства водных ресурсов и управления Северо-Крымского канала. Так же, напомнил глава Крыма, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об экоцид.

«Виновные крымчанам известны поименно. Теперь они не уйдут от наказания», — сказал Аксёнов.

Глава Крыма также пояснил, что в связи с запуском Северо-Крымского канала от проектов по опреснению воды и добыче пресной воды в Азовском море, скорее всего, откажутся.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина перекрыла поступление воды из Днепра в Северо-Крымский канал после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В февраля 2022 годароссийские военнослужащие, после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, разрушили дамбу, построенную националистами в Херсонской области. Канал официально не запущен, но вода самотёком уже дошла до первой насосной станции в Крыму.