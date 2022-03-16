Луганск, 16 марта, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Два населённых пункта Луганской Народной Республики были обстреляны вооружёнными формированиями Украины. Об этом 16 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM Войска

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В штабе рассказали о зафиксированных обстрелах со стороны населённого пункта Новотошкинское, в котором находятся ВФУ. Оттуда по населённому пункту Голубовское было выпущено шесть мин из миномёта калибром 82 мм, а также произведено десять выстрелов из БМП-1. В направлении посёлка Донецкий было выпущено четыре мины калибром 82 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки из Мариуполя эвакуировали 312 человек.