Владивосток, 16 марта, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Российские банки продолжают выдавать кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» на льготных условиях — процентная ставка по программе — 2% годовых, при этом иногда она не превышает 0,1% годовых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минвостокразвития.

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С 3 по 10 марта более 600 молодых семей уже оформили льготные ипотечные кредиты.

«Жильё можно купить на первичном рынке в городах, на первичном и вторичном рынках в сельской местности, на первичном и вторичном рынке в 34 моногородах Дальнего Востока», — пояснили в Минвостокразвития России.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с большой долей вероятности можно ждать дальнейшего падения спроса и цен на жилье, заявила 14 марта доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.