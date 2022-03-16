Саратов, , 09:44 — REGNUM В Саратовской области 16 марта с 07:00 (мск) действуют ограничения для движения транспортных средств. Данные меры вызваны неблагоприятной погодой, сообщает ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское».

Метель 56.mchs.gov.ru

"С 08:00 (время местное) 16 марта на участке км 583 по км 597 федеральной дороги А-298 автодороги Р-208 «Тамбов — Пенза» — Саратов — Пристанное — Ершов — Озинки — граница с республикой Казахстан» закрыто движение для грузовых и маршрутных транспортных средств в связи с неблагоприятными погодными условиями (метель, снег, сильный ветер) и закрытии государственной границы со стороны республики Казахстан», — говорится в сообщении.

Ограничения действуют до особого распоряжения, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области до 17 марта прогнозируются обильные осадки. Температура воздуха продержится на 3−8 градусов ниже климатической нормы.

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