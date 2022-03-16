Ташкент, , 09:33 — REGNUM В Узбекистане с 1 апреля вводится ряд льгот для пенсионеров, соответствующее постановление подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

В частности, с 1 апреля одинокие престарелые граждане, нуждающиеся в постороннем уходе один раз в год направляются в санатории для оздоровления на бесплатной основе. Также, малообеспеченным пожилым гражданам с тяжелыми условиями приобретаются лекарственные средства, медицинские и специальные протезно-ортопедические изделия на основе рецептов врачей исходя из трехмесячной потребности, а также покрываются расходы на проведение хирургических операций.

Кроме того, пожилым гражданам с диагнозом тяжелых заболеваний и пожилым гражданам с инвалидностью компенсируется до 50 процентов стоимости лекарственных средств на основе рецептов врачей исходя из трехмесячной потребности. При этом перечень лекарственных средств согласуется с минздравом и компенсируется соответствующая сумма лекарственных средств на день принятия решения министерством по поддержке махалли (орган самоуправления) и старшего поколения.

В документе также отмечается, что представителям старшего поколения покрываются расходы на приобретение абонементов для занятия физической культурой и спортом в учреждениях в направлении физической культуры и спорта (стадионах, спортивных залах, бассейнах и других спортивных комплексах), сообщает Подробно.уз.

Помимо этого, представителям старшего поколения полностью покрывается стоимость билетов в государственные театры и музеи.