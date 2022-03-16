Волгоград, , 09:40 — REGNUM Более 60 тысяч тонн семян зерновых культур заготовили к яровому севу сельхозтоваропроизводители Волгоградской области. Это на 10% больше, чем необходимо для весеннего сева, сообщает пресс-служба администрации региона.

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В 2022 году яровые зерновые культуры планируется разместить на площади 485,7 тысячи га. Подготовка техники практически завершена, к новом сезону аграрии также приобрели 196 единиц сельхозтехники на общую сумму 1,456 млрд рублей. Для ярового сева заготовлено свыше 60 тысяч тонн семян. Под овощные культуры готовят 20 тысяч гектаров.

Озимые посадки, по данным специалистов, в хорошем состоянии, од урожай 2022 года были засеяны зерновые на площади 1,7 млн га.