Ярославль, 16 марта 2022, 09:33 — REGNUM Ярославский производитель хлебобулочных изделий ООО «Молочные продукты» повысит свои цены на 10 процентов. Об этом компания сообщила в своём информационном письме покупателям.
Цены вырастут из-за того, что свои расценки подняли поставщики сырья и упаковки.
Повлияет на рост стоимости и то, что поставщики сменили формат работы на предоплату. Цены вырастут с 1 апреля 2022 года. Другие производители пока не объявляли публично о своих планах.
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