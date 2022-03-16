Ярославль, 16 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Ярославский производитель хлебобулочных изделий ООО «Молочные продукты» повысит свои цены на 10 процентов. Об этом компания сообщила в своём информационном письме покупателям.

Хлеб

Цены вырастут из-за того, что свои расценки подняли поставщики сырья и упаковки.

«Мука удорожание на 20 процентов, масло-жировая продукция на 45 процентов, сахар-песок на 30 процентов, упаковка и комплектующие от 30 процентов», — сообщили в компании.

Повлияет на рост стоимости и то, что поставщики сменили формат работы на предоплату. Цены вырастут с 1 апреля 2022 года. Другие производители пока не объявляли публично о своих планах.