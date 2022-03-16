Донецк, 16 марта, 2022, 09:29 — ИА Регнум. За минувшие сутки из Мариуполя, в котором продолжаются бои сил ДНР с украинскими вооружёнными формированиями, эвакуировали 312 человек. Об этом 16 марта сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Официальный сайт ДНР Эвакуация жителей ДНР

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В штабе уточнили, что среди 312 эвакуированных находятся 88 детей. Данные приводятся за период с 8:00 15 марта до 8:00 16 марта.

Жители доставлены в населённый пункт Безыменное Новоазовского района. Всего с 5 марта туда эвакуированы 1317 человек.