Оренбургский район, Оренбургская область, 16 марта, 2022, 09:29 — ИА Регнум. В поселке 9 Января Оренбургской области горело здание автосервиса. Площадь пожара составила 135 квадратных метра. Об этом корреспонденту РЕ сообщили в региональном департаменте пожарной безопасности и гражданской защиты.

Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбуржья Пожар в здании автосервиса

Возгорание в автосервисе на ул. Бажова произошло вечером 15 марта. На ликвидацию ЧП ушло 2,5 часа. Огонь повредил кровлю, перекрытие, оборудование.

К тушению привлекались подразделения пожарной части № 51 противопожарной службы Оренбургской области и ПСЧ-5 регионального МЧС. По факту пожара проводится проверка. Выясняется причина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 16 марта в Оренбурге сгорел автомобиль