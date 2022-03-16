Ташкент, 16 марта, 2022, 09:28 — ИА Регнум. С 16 марта в Узбекистане, в целях скорейшего восстановления туристических потоков с зарубежными странами, снимаются ограничения по свободному пропуску через госграницу. Такое решение приняла Республиканская комиссия.

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«При наличии паспортов/сертификатов вакцинации на коронавирусную инфекцию, разрешается въезд всех лиц без ПЦР-тестов. При отсутствии паспортов/сертификатов вакцинации въезжающих лиц, въезжающее лицо должно иметь результаты отрицательного ПЦР теста (с электронным QR-кодом), сроком не более 72 часов, или сдать экспресс тесты при пересечении границы либо по прибытию на территорию республики Узбекистан», — говорится в документе.

Подчеркивается, что снимаются все ограничения по свободному пропуску граждан Казахстана и граждан Узбекистана через все наземные пункты пропуска на границе Узбекистана с Казахстаном.

Также, отменяются временные ограничения на передвижение всех лиц через наземные пункты пропуска на границе Узбекистана с Таджикистаном.