Париж, , 09:28 — REGNUM Министерство внутренних дел Франции отказалось от решения закрыть мечеть в Каннах за «антисемитские высказывания», сообщает Le Figaro.

Жеральд Дарманен Economie.gouv.fr

«Решение, принятое министерством внутренних дел, заключается в том, чтобы не применять административную меру по закрытию мечети в свете материалов, представленных новыми должностными лицами мечети», — подчеркнули в префектуре Приморских Альп.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен 12 января объявил о «закрытии» мечети в центре Канн, так как ее руководство поддерживало запрещенные радикальные ассоциации.