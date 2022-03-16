Кызыл, , 09:28 — REGNUM Тувинские спасатели провели акцию «Мы за мир без нацистов» в поддержку российских военных, задействованных в специальной военной операции на Украине.

Акция тувинских спасателей «Мы за мир без нацистов» Служба ГО и ЧС Тувы

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального агентства гражданской обороны и ЧС, в акции приняли участие сотрудники ведомства, а также МЧС России и волонтёры Россоюзспаса республики.

Они приклеили на машины наклейки с символом «Z». Ещё одна гигантская буква была образована пожарными и служебными автомобилями.

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