Москва, 16 марта, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Узбекистан и Россия рассчитывают «быстро и эффективно» перестроить торгово-экономические отношения для минимизации влияния западных санкций. Об этом сообщает Подробно. уз со ссылкой на данные заседания российско-узбекского делового совета, которое прошло 15 марта в Москве.

Mil.ru Россия и Узбекистан

«Узбекистан для России — больше, чем надёжный экономический партнёр. Нас объединяют давно сложившиеся дружеские связи и взаимное уважение — это всегда усиливало наше сотрудничество», — цитирует издание слова министра экономического развития России Максима Решетникова.

На заседание совета российский министр отметил, что в 2021 году, несмотря на пандемию, торговля между Россией и Узбекистаном достигла исторического рекорда — товарооборот вырос на 17%, до 7 миллиардов долларов. Также было отмечено активное развитие инвестиционного сотрудничества. В 2021 году вложения в проекты с российским участием в Узбекистане превысили 10 миллиардов долларов.

«Россия и дальше намерена оставаться ответственным торгово-экономическим партнёром, несмотря на санкционное давление и вызовы. Мы понимаем, что устойчивость российской экономики важна не только для нас, но и для стран, с которыми у нас налажено давнее сотрудничество. Нам предстоит работать в новой реальности и необходимо понимать, как перенастроиться быстро и эффективно», — сказал Максим Решетников.

Он подчеркнул, что в России уже подготовлен план первоочередных действий для адаптации бизнеса и экономики.

«Запущен первый пакет мер поддержки, второй внесён в Госдуму. Сейчас идёт работа над третьим», — сказал Решетников.