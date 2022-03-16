Узбекистан и Россия намерены быстро подстроиться под новую реальность
Москва, 16 марта, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Узбекистан и Россия рассчитывают «быстро и эффективно» перестроить торгово-экономические отношения для минимизации влияния западных санкций. Об этом сообщает Подробно. уз со ссылкой на данные заседания российско-узбекского делового совета, которое прошло 15 марта в Москве.
На заседание совета российский министр отметил, что в 2021 году, несмотря на пандемию, торговля между Россией и Узбекистаном достигла исторического рекорда — товарооборот вырос на 17%, до 7 миллиардов долларов. Также было отмечено активное развитие инвестиционного сотрудничества. В 2021 году вложения в проекты с российским участием в Узбекистане превысили 10 миллиардов долларов.
Он подчеркнул, что в России уже подготовлен план первоочередных действий для адаптации бизнеса и экономики.