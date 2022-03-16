Санкт-Петербург, 16 марта, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в среду, 16 марта, продолжится рост атмосферного давления, будет немного облачно и по-весеннему тепло, до +6 градусов. Об этом 16 марта сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС.

Дарья Драй ИА REGNUM Петербург на фоне «Лахта центра»

По прогнозу, 16 марта в городе на Неве будет небольшая облачность, обойдется без осадков. Будет дуть юго-восточный, южный умеренный ветер.

«Температура воздуха днем +4…+6 градусов, на побережье Финского залива местами до +2 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться», — говорится в сообщении.

Как уточнил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, из-за обширного антициклона температура в Петербурге на три-четыре градуса выше климатической нормы. Также он добавил, что грядущий четверг, 17 марта, «не принесёт в Санкт-Петербург заметных перемен в погоде».