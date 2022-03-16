Пекин, 16 марта, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Конструктивный характер носили переговоры члена политбюро ЦК Компартии Китая, главы канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Риме. Об этом пишет 16 марта пекинская газета China Daily.

Russian.news.cn Член Госсовета КНР Ян Цзечи

Ежедневное издание, которое ориентируется на политические круги в Европе и США, оценило встречу Салливана и Ян Цзечи, состоявшуюся 14 марта, с учётом мнения китайских наблюдателей. Они рассказали, что переговоры шли около девяти часов, они были важными в плане поддержания глобального сотрудничества относительно «горячих точек».

«Состоявшаяся в понедельник встреча высокопоставленных официальных лиц Китая и США была конструктивной, несмотря на напряженные отношения между сторонами, и помогла преодолеть сомнения и избежать непонимания», — говорится в публикации.

Отмечается, что встреча состоялась на фоне усиления напряжения между Китаем и США.

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