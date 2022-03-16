Уфа, , 09:27 — REGNUM Пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

ДТП

Сообщается, что около полуночи 16 марта спасатели получили сведения о том, что на перекрестке улиц Р. Зорге и имени Города Галле столкнулись автомобили «Опель-Антара» и «Рено-Логан», в одном из автотранспортных средств зажало человека.

Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пассажира автомобиля «Рено». Пострадавший был передан медикам.

Отмечается, что всего в результате этого дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек. Сейчас специалисты устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе автомобиль наехал на двух подростков.